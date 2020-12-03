هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل الأسير الجريح علي عمرو إلى عيادة (سجن الرملة)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، اليوم الخميس: إن سلطات الاحتلال، نقلت الأسير الجريح علي عمرو من مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، إلى ما تسمى بعيادة (سجن الرملة).



وأوضح عجوة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحالة الصحية للمعتقل المصاب عمرو من مدينة دورا قضاء الخليل، طرأ عليها تحسن خلال الأيام الماضية، وفقاً للأطباء.



وبيّن عجوة، أن المحكمة العسكرية في (عوفر) عقدت اليوم، جلسة تمديد توقيف غيابية للأسير، ومددت توقيفه لثمانية أيام.



ولفتت الهيئة، إلى أن المعتقل عمرو، كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال، مطلع الشهر الحالي بالقرب من مخيم الفوار جنوب الخليل، وجرى نقله بعدها للمستشفى، وهناك أجريت له عملية جراحية.