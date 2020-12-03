لبنان: تمديد فترة التعبئة العامة بالبلاد ثلاثة أشهر لمواجهة فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، التمديد في فترة التعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



ودعا المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية للاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار وصحة المواطنين.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الخميس، تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و12 حالة وفاة.