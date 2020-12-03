القبض على مشتبه به بالاعتداء على عناصر الشرطة في نابلس





وتبين للقوة، أن الرجل الواقف على الرصيف المقابل للمطعم، هو صاحبه، وعندما طلبت القوة منه ما يثبت شخصيته، رفض ذلك، وشتم الذات الإلهية، وشتم عناصر القوة الشرطية بألفاظ نابية، وقامت القوة بالقبض عليه، وعندها قام بضرب أحد عناصر قوة الشرطة على رأسه، وألحق الأذى به، وتم السيطرة عليه، ووضعه داخل دورية الشرطة، والتي حاول الهروب منها، ولكن قوة الشرطة منعته، وتخلل ذلك إصابة شرطيين آخرين.



وتمت إحالة الشخص المذكور، وثلاثة عناصر من القوة الشرطية للمستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، ووصفت الحالة الصحية للشخص المذكور بالجيدة جداً، وأنه لم يخضع للعلاج في غرفة العناية المكثفة في المستشفى، منذ لحظة القبض عليه.



وأكدت الشرطة، أنها تحفظت عليه، وأحالته للنيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على مشتبه به بالاعتداء على عناصرها، أثناء تنفيذهم لمهمة إغلاق محالٍ ومطاعم في منطقة دير شرف، غربي نابلس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وأثناء عمل قوة من شرطة المحافظة على إغلاق محالٍ ومطاعم بمنطقة دير شرف، حيث تم إغلاقها باستثناء أحد المطاعم، والذي كان يتواجد بداخله زبائن بشكل مكتظ، فقامت قوة الشرطة بالاستفسار عن صاحبه؛ لمباشرة إجراءات إغلاقه، وكان صاحبه متواجداً أمام المطعم، لكنه أنكر صلته به، وتوجه للرصيف المقابل، وتعاملت الشرطة مع العاملين فيه.