جنين: الشرطة تقبض على 12 مطلوباً للعدالة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة على 12 مطلوباً للعدالة، صادر بحقهم 86 مذكرة قضائية، خلال 24 ساعة الماضية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة جنين، تمكنت من إلقاء القبض على 12 مطلوباً للعدالة، وتنفيذ 86 مذكرة قضائية صادرة بحقهم.



وأكدت الشرطة، أنه تم توقيف المقبوض عليهم، تنفيذاً للمذكرات الصادرة بحقهم أصولاً.