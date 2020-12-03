"السياحة والآثار" بغزة: أعمال التهريب الأخيرة يتم ملاحقتها لمنع البيع والشراء

قطع أثرية - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الآثار والتراث في وزارة السياحة والآثار، بغزة، د. جمال أبو ريدة: إن أهمية الآثار، أنها جزء من تاريخ الشعب الفلسطيني.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن "التراث ينفي الرواية الصهيونية، التي تقول شعب بلا أرض لأرض بلا شعب وهذا ما تتأكد منه الوفد المهتمة بالآثار والتي تزور قطاع غزة".



وقال أبو ريدة: إن أعمال التهريب الأخيرة للآثار، سواءً عبر معابر، (رفح، بيت حانون، أو كرم أبو سالم)، يتم ملاحقتها من قبل مباحث السياحة والآثار ووزارة السياحة والآثار؛ لمنع البيع والشراء أو محاولات التهريب.



وشدد على أن قانون الآثار الفلسطيني، المعمول به في قطاع غزة، منذ الانتداب البريطاني، يجرم بالسجن أو بالغرامة كل من يحاول تهريب الآثار إلى الخارج.



وتابع أبو ريدة: أنه تم ملاحقة الجناة، الذين حاولوا تهريب قطع نقدية يونانية عبر (معبر رفح)، وهم رهن الاعتقال، مشيراً إلى "أن ما تم ضبطه عدد من القطع النقدية والأثرية، وقطع مقلدة وجدت في بيوت الجناة، وكانوا يعتزمون بيعها بالسوق المحلية".



وأكد مدير عام الآثار والتراث في وزارة السياحة والآثار، بغزة، أن كل ما تم مصادرته، هو الآن في حوزة وزارة السياحة والآثار.



وأضاف: "من يقوم بهذه الأعمال، ليس من عوام الناس، وهناك البعض مختص بأعمال التهريب؛ لتحقيق أرباح، وبيعها بالخارج"، مشيراً إلى أن "تجار الآثار لا دين لهم، ويهدفون لتحقيق أرباح سريعة، بغض النظر عن الجهة التي تشتري هذه الآثار، حتى لو كان الاحتلال".



وقال أبو ريدة: إن بعض القطع النقدية، الواحدة منها يقدر ثمنها بـ 100 ألف يورو، وما تم مصادرته، وما يتم البحث عنه هي القطع النقدية اليونانية، وهي بأحجام وأوزان مختلفة.



وأضاف: "خلال العام الحالي، تمت مصادرة ما مقدارة 10000 قطعة أثرية، وهي عبارة عن نقود ثمينه، وفخار، وسيوف أثرية.



وتابع: التمثال أبلوا، هو في حوزة وزارة الداخلية، كونه لا يوجد لدينا كوزارة آثار متحف عام، وليس من المناسب، وضعه في مكان واحد، نظراً لارتفاع ثمنه.