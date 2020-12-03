"الخارجية": تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا





وبذلك، يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية، إلى 7894، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لهذا اليوم؛ ليبقى عدد الوفيات 320 وفاة، منذ بدء الجائحة، وفق ما ذكر تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وفي هذا السياق، ذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، أنه تم تسجيل 258 إصابة جديدة بالفيروس في كل من: فيلاديلفيا، والينوي، وميتشغن، ونيوجرسي، ودالاس، وكاليفورنيا، وميريلاند، ونورث كارولاينا، وفيرجينيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4981 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بأميركا هذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 94.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بتسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم.