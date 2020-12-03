حماس: إجراءات الاحتلال لمنح الجنسية الإسرائيلية لـ 20 ألف مقدسي استهداف للهوية الفلسطينية بالمدينة





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يعد تنفيذاً لمخطط الاحتلال المستمر؛ لتهويد الأرض والسيطرة التامة على أهلها المقدسيين.





وشدد القانوع على أن ذلك "يتطلب التصدي له وحماية شعبنا في مدينة القدس، ودعم صمودهم للمحافظة على هويتهم الفلسطينية".











رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، د. عبد اللطيف القانوع: إن ‏إجراءات الاحتلال، لمنح الجنسية الإسرائيلية لـ 20 ألف مقدسي، هو استهداف للهوية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.