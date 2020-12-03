"الداخلية" بغزة: وقف 11 مصاباً بفيروس (كورونا) ومخالطاً خرقوا إجراءات الحجر المنزلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية، بغزة، مساء اليوم الخميس، أنها أوقفت 11 مُخالفاً من المصابين بفيروس (كورونا) والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 48 ساعة الماضية.
أعلنت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية، بغزة، مساء اليوم الخميس، أنها أوقفت 11 مُخالفاً من المصابين بفيروس (كورونا) والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 48 ساعة الماضية.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها أحالتهم إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.
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