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دولي

إسرائيل تُحذّر من استهداف رعاياها ومصالحها في الدول القريبة من إيران

إسرائيل تُحذّر من استهداف رعاياها ومصالحها في الدول القريبة من إيران
نتنياهو واجتماع لحكومته - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حذرت إسرائيل، اليوم الخميس، من استهداف رعاياها ومصالحها، في الدول القريبة من إيران.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: أنه "في ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة، تحذر هيئة مكافحة الإرهاب، من قيام إيران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران.

وأضاف، أن الدول مثل: "جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين وكردستان العراق ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال اليوم الخميس: إنه "واضح بالنسبة لنا بشكل تام من يقف خلف اغتيال العالم محسن فخري زادة، والطريقة التي تم استخدامها"، مضيفاً: "سننتقم في الوقت المناسب لاغتيال فخري زادة".

وأفادت صحيفة (هآرتس)، أمس الأربعاء، بأن ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي، أجروا في الأيام الأخيرة، محادثات تنسيقية مع نظرائهم في القيادة المركزية للجيش الأمريكي، من أجل توثيق التعاون بين الجيشين، على خلفية "احتمال انتقام إيراني".

وأضافت الصحيفة: بأنه "نُسّقت نشاطات مشتركة؛ للرصد والتعرف على إطلاق القذائف والصواريخ، باتجاه إسرائيل ونحو الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتابعت: بأن التقديرات في مؤسسة الأمن، أن الرد الإيراني مرجح للغاية، وقد يكون في وقت مبكر من هذا الشهر، للحفاظ على مسافة آمنة من تاريخ تنصيب الرئيس المُنتخب، جو بايدن بالبيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير.

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