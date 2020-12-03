إسرائيل تُحذّر من استهداف رعاياها ومصالحها في الدول القريبة من إيران

وأفادت صحيفة (هآرتس)، أمس الأربعاء، بأن ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي، أجروا في الأيام الأخيرة، محادثات تنسيقية مع نظرائهم في القيادة المركزية للجيش الأمريكي، من أجل توثيق التعاون بين الجيشين، على خلفية "احتمال انتقام إيراني".





وأضافت الصحيفة: بأنه "نُسّقت نشاطات مشتركة؛ للرصد والتعرف على إطلاق القذائف والصواريخ، باتجاه إسرائيل ونحو الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط.



