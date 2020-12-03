بولندا تؤكد زيادة دعمها المالي لوكالة (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب وزير خارجية بولندا، باويل يابلونسكي، موقف بولندا الثابت من القضية الفلسطينية، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.



وأشار خلال جلسة مشاورات وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، عبر تقنية (فيديو كونفرنس)، اليوم الخميس، بحضور سفيرنا لدى بولندا محمود خليفة، إلى أن بولندا قررت زيادة الدعم المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى استمرار الدعم التنموي البولندي لدولة فلسطين.



بدورها، وضعت جادو نظيرها البولندي في صورة آخر مستجدات الوضع السياسي والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وآخرها مصادقة آلة الاستيطان الإسرائيلية مؤخرا على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وأيضا بصورة تحركات القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية.



وثمنت موقف بولندا الثابت تجاه القضية الفلسطينية الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمتسق مع موقف الاتحاد الأوروبي، معربة عن شكرها بولندا على مواقفها الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية.



وفِي إطار سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد الجانبان اهتمامهما بتعزيز التعاون في المجالات المختلفة وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والزراعي والأكاديمي والبيئي والثقافي والسياحي، إضافة إلى تنظيم زيارات لرجال اعمال من البلدين لبحث أفق للتعاون.



وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تكثيف الزيارات على أعلى المستويات وتكثيف الحوار السياسي بين فلسطين وبولندا.