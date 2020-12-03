الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل وفيات وإصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 55 وفاة و4029 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2.909 حالة وفاة، والإصابات إلى 231,237 إصابة.



وأوضحت الوزارة، خلال الموجز الإعلامي اليومي، أن عدد الحالات النشطة حاليّا بلغ 54,959 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 198 حالة، فيما غادرت 156 حالة المستشفيات بعد شفائها.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الخميس، تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).