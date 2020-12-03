إيطاليا: تسجيل زيادة قياسية غير مسبوقة بوفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات تسجيل 993 وفاة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، مقابل 684 وفاة في اليوم السابق.



وارتفعت حصيلة الإصابات خلال اليوم الأخير بواقع 23474 حالة، مقابل 20709 إصابات في اليوم السابق.



وبلغ إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونا و664829 حالة، منها 58038 حالة وفاة، و759982 حالة نشطة و846809 حالات شفاء.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت إيطاليا اليوم الخميس، تسجيل زيادة قياسية غير مسبوقة بوفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).