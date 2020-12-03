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وزير بحريني: لن نميز بين منتجات المستوطنات ومنتجات من إسرائيل

وزير بحريني: لن نميز بين منتجات المستوطنات ومنتجات من إسرائيل
وزير التجارة البحريني
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، بأن بلاده لن تمارس تمييزًا بين منتجات المستوطنات، ومنتجات من إسرائيل.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (رويترز): أن المنامة ستعامل المنتجات الإسرائيلية، باعتبارها منتجات إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها، وأبدى الزياني، انفتاح المملكة على استيراد منتجات المستوطنات.

وعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، على هذه التصريحات، بقولها: إن ذلك يشكل دعماً حقيقياً لسياسة الاحلال والتهجير، التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تغريدة عبر (تويتر): أن ذلك يمثل انتهاكاً للقرارات الدولية وقرارات الجامعة العربية، ومخالفة لأبجديات معاني الانتماء القومي للأمة العربية.

وكان الزياني، قال: "إننا في جبهة موحدة بوجه التهديد الإيراني من أجل البشرية وقيمها"، وتعهد بصد كل من تسول له نفسه استهدافها.

وفي أول مقابلة أجرتها معه قناة إسرائيلية، ورداً على سؤال حول التعاون مع إسرائيل في الملف الإيراني، أكد الوزير البحريني أن بلاده تنسق مع الدول الصديقة لها في هذه القضية، بما في ذلك في المجال الأمني، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويزور الوزير البحريني، إسرائيل على رأس وفد رفيع، يضم رجال أعمال، وفي إطار الزيارة وقعت إسرائيل والبحرين، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع السياحي.

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