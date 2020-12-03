شؤون فلسطينية

دولة فلسطين ممثلة بالاحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة 20 عالمياً

دولة فلسطين ممثلة بالاحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة 20 عالمياً
رام الله - دنيا الوطن
حصلت دولة فلسطين ممثلة بالجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني  على المرتبة 20 عالمياً وعلى المرتبة الثالثة على مستوى دول غرب آسيا، وذلك ضمن تقرير منظمة البيانات المفتوحة ODW للعام 2020 في مجال الانفتاح والتغطية، والذي يشير الى تحسن واضح وملحوظ في العلامة والترتيب.

وحصلت فلسطين على المرتبة الــ20 عالميا في عام 2020 وعلى المرتبة الثالثة على مستوى دول غرب اسيا، حيث حصلت على علامة 72% كمعدل اجمالي (68% في موضوع التغطية و 75% في موضوع الانفتاح)، علامة فلسطين الاجمالية هي 72 بالمقارنة مع  56 في العام 2018.

ويعتبر ترتيب دولة فلسطين هو 20 عالميا من بين 187 دولة، بالمقارنة مع العام 2018 والذي حصلت فيه فلسطين على الترتيب 50 من بين 178 دولة.

ويشار إلى حصول دولة الاحتلال على العلامة 58 والترتيب 60 من بين 187 دولة، وفي هذا تفوق كبير لفلسطين.

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