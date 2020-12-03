بريطانيا: وفيات فيروس (كورونا) تتخطى عتبة الـ60 ألف حالة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تخطت بريطانيا اليوم الخميس، عتبة الـ60 ألف وفاة جراء فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، عن تسجيل أكثر من 400 وفاة، وقرابة 15 ألف إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 الماضية.



ورصدت وزارة الصحة، رصد 414 وفاة و14879 إصابة بالفيروس اليوم الأخير، مقابل 648 وفاة و16170 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى مليون و674134 إصابة مؤكدة منها 60113 حالة وفاة.



وأجريت حتى اليوم أكثر من 41.6 مليون فحص (كورونا) في المملكة المتحدة ولا يزال أكثر من 15 ألف مريض في المستشفيات، 1315 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك.