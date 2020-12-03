مصرع مواطن بحادث دهس في قلقيلية



وأضاف ارزيقات: أنه على الفور تم تحريك الإسعاف وخبراء حوادث السير في شرطة المرور إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الشخص المصاب بحادث السير إلى مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي في المدينة، ولاحقا أعلن الأطباء عن وفاته جراء إصابته إصابة بليغة بحادث الدهس.



وأكد ارزيقات، أن خبراء الحوادث في شرطة المرور تحركت إلى المشفى لإجراء ما يلزم وتم إبلاغ النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث وتم التحفظ على السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه يبلغ من العمر (74 عاماً) مساء اليوم، إثر حادث دهس وقع على الشارع الرئيسي الواصل بين بلدتي كفر ثلث وسنيريا جنوب مدينة قلقيلية.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة محافظة قلقيلية بوقوع حادث دهس من قبل مركبة لمواطن كان يركب عربة على الشارع الرئيسي بين بلدتي كفر ثلث وسنيريا.