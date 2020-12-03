شؤون فلسطينية

إمباكت: على شركة باديكو الفلسطينية التراجع عن تسريح موظفين تعسفياًَ بمبررات (كورونا)

إمباكت: على شركة باديكو الفلسطينية التراجع عن تسريح موظفين تعسفياًَ بمبررات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
انتقدت (إمباكت) الدولية لسياسات حقوق الإنسان، اليوم، قرار شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) القابضة فصل عدد من موظفيها بشكل تعسفي، وتجاهل اعتصامهم المفتوح منذ نحو شهرين؛ للمطالبة بإعادتهم إلى عملهم أو تعويضهم عن سنوات خدمتهم.

وقالت مؤسسة (الفكر) ومقرها لندن: "إن قرار الفصل طال 11 موظفًا، كانوا يعملون في فندق قصر جاسر في بيت لحم بالضفة الغربية، المملوك لشركة (باديكو)، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الفنادق، جراء الإغلاق الناتج عن جائحة فيروس (كورونا) المستجد".

ويعتصم الموظفون أمام مقر الفندق منذ عدة أسابيع، احتجاجًا على قرار فصلهم؛ وللمطالبة بإعادتهم للعمل أو تعويضهم عن السنوات التي عملوها داخل الفندق، خاصة أن أقل موظف قضى في العمل نحو تسعة أعوام.

وقال المتحدث باسم الموظفين المعتصمين، محمد تعامرة لـ إمباكت: "إنهم تعرضوا للفصل التعسفي دون سابق إنذار أو أي مبررات أو مسوغات قانونية، على الرغم من التزامهم بقواعد ومتطلبات العمل".

وذكر تعامرة، أن إدارة شركة (باديكو) التي يتبع لها فندق قصر جاسر، خيرت عشرات الموظفين بين تقديم الاستقالة أو إجازة من دون راتب لا تقل عن مدة عام كامل، فقدم بعض الموظفين استقالاتهم، فيما قدم آخرون إجازات بدون راتب، وطالب آخرون بالاستمرار في العمل.

وأضاف" أن الإدارة نقلت أولئك الذين رفضوا الاستقالة أو طلب إجازات إلى المنطقة الصناعية الزراعية التابعة لشركة باديكو في أريحا، والتزم الموظفون في أداء مهامهم في ذلك المكان، لكن وبعد فترة، تم نقلهم إلى مدينة روابي في رام الله، ثم عمدت الإدارة إلى إصدار كتاب إنهاء خدمات الموظفين بادعاء التأخر عن الوصول للعمل مدة ساعتين، دون مراعاة بُعد المسافة بين منازلهم في بيت لحم ومقر عملهم الجديد وعوائق الحواجز الإسرائيلية".

وأشار التعامرة وهو أب لثلاثة أطفال، إلى أنه بات لا يجد ما يسد به رمق أطفاله بعد أن وجد نفسه وزملاءه دون عمل بقرار تعسفي، ودون تعويضهم عن سنوات عملهم السابقة.

وأصدر فندق قصر جاسر بيانًا في أكتوبر الماضي اتهم أحد الموظفين المفصولين بالاختلاس المالي دون تقديم دلائل على ذلك أو تفسير عدم إبلاغ الجهات الرسمية بالحادثة.

وذكر البيان أن قرار فصل الموظفين صدر بعد تضامنهم مع أحد زملائهم وتكرر تأخرهم عن العمل الأمر الذي خلف أضرارًا للشركة المستضيفة لهم.

وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) القابضة تأسست في العام 1993، ويرأسها رجل الأعمال بشار المصري، وهي تستثمر في القطاعات المالية والخدماتية، والتطوير العقاري والسياحي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وأبرزت (إمباكت) أن عملية التسريح لموظفي شركة باديكو خالفت قانون العمل الفلسطيني والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، مطالبة إدارة الشركة بالتراجع عن قرارها واحترام التزاماتها القانونية تجاه الموظفين المفصولين، إذ نصت المادة (38) من قانون العمل الفلسطيني على أنه: "لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وعلى أصحاب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة".

كما تنص المادة على أنه "ينقضي الالتزام المذكور في الفقرة (1) أعلاه بعد مدة الشهرين وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون".

وأكدت على أنه من واجب وزارة العمل الفلسطينية التدقيق في حالات الفصل الحاصلة لموظفين شركة باديكو بحيث يجب أن تتوافر الشروط اللازمة للظروف الاستثنائية أو الاقتصادية التي أدت لعملية الفصل والتأكد من حصول الموظفين على التعويض المناسب.

وشددت على حق الموظفين المفصولين على التوجه إلى القضاء المختص، والتقدم بالدعاوى اللازمة لاسترجاع حقهم بالعودة إلى العمل أو اعتبار التسريح تعسفيًا، والحصول على كامل التعويضات اللازمة.

وحثت (إمباكت) السلطة الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية لحماية العمال بما في ذلك ضرورة دفع الأجور دوريًا واتخاذ تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب أو عدم انتظار الرواتب.

أخبار ذات صلة

بولندا تؤكد زيادة دعمها المالي لوكالة (أونروا)

بولندا تؤكد زيادة دعمها المالي لوكالة (أونروا)

نقابة الصحفيين تصدر بياناً بشأن تقرير متلفز بثته (كان) الإسرائيلية برام الله وبيت لحم

نقابة الصحفيين تصدر بياناً بشأن تقرير متلفز بثته (كان) الإسرائيلية برام الله وبيت لحم

&#34;التربية&#34; توزع أجهزة وأدوات تعليمية مساندة للطلبة من ذوي الإعاقة

"التربية" توزع أجهزة وأدوات تعليمية مساندة للطلبة من ذوي الإعاقة

دولة فلسطين ممثلة بالاحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة 20 عالمياً

دولة فلسطين ممثلة بالاحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة 20 عالمياً

مصرع مواطن بحادث دهس في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث دهس في قلقيلية

&#34;الصحة&#34; بغزة: نسبة الإصابة بفيروس (كورونا) من سن 18 حتى 50 عاماً 60%

"الصحة" بغزة: نسبة الإصابة بفيروس (كورونا) من سن 18 حتى 50 عاماً 60%

مسؤول فلسطيني: رسالة الرئيس الصيني للأمم المتحدة بشأن فلسطين تؤكد التزام الصين بالعدالة الدولية

مسؤول فلسطيني: رسالة الرئيس الصيني للأمم المتحدة بشأن فلسطين تؤكد التزام الصين بالعدالة الدولية

الاحتلال يُواصل احتجاز جثمان الشهيد داوود الخطيب

الاحتلال يُواصل احتجاز جثمان الشهيد داوود الخطيب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بولندا تؤكد زيادة دعمها المالي لوكالة (أونروا)

بولندا تؤكد زيادة دعمها المالي لوكالة (أونروا)

نقابة الصحفيين تصدر بياناً بشأن تقرير متلفز بثته (كان) الإسرائيلية برام الله وبيت لحم

نقابة الصحفيين تصدر بياناً بشأن تقرير متلفز بثته (كان) الإسرائيلية برام الله وبيت لحم

&#34;التربية&#34; توزع أجهزة وأدوات تعليمية مساندة للطلبة من ذوي الإعاقة

"التربية" توزع أجهزة وأدوات تعليمية مساندة للطلبة من ذوي الإعاقة

دولة فلسطين ممثلة بالاحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة 20 عالمياً

دولة فلسطين ممثلة بالاحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة 20 عالمياً

مصرع مواطن بحادث دهس في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث دهس في قلقيلية

إمباكت: على شركة باديكو الفلسطينية التراجع عن تسريح موظفين تعسفياًَ بمبررات (كورونا)

إمباكت: على شركة باديكو الفلسطينية التراجع عن تسريح موظفين تعسفياًَ بمبررات (كورونا)

مسؤول فلسطيني: رسالة الرئيس الصيني للأمم المتحدة بشأن فلسطين تؤكد التزام الصين بالعدالة الدولية

مسؤول فلسطيني: رسالة الرئيس الصيني للأمم المتحدة بشأن فلسطين تؤكد التزام الصين بالعدالة الدولية

الاحتلال يُواصل احتجاز جثمان الشهيد داوود الخطيب

الاحتلال يُواصل احتجاز جثمان الشهيد داوود الخطيب

منوعات

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: تامر حسني &#34;كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات&#34;

شاهد: تامر حسني "كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات"

عربي

تركي الفيصل: مصداقية السعودية أعلى من إسرائيل ولا تحضير للتطبيع

تركي الفيصل: مصداقية السعودية أعلى من إسرائيل ولا تحضير للتطبيع

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

وزير بحريني من إسرائيل: نحن في جبهة موحدة بوجه التهديد الإيراني

وزير بحريني من إسرائيل: نحن في جبهة موحدة بوجه التهديد الإيراني

الرئيس اللبناني يوقع قانوناً لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني يوقع قانوناً لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت