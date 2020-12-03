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(والا): انعقاد أول اجتماع بين وزيري الخارجية الأردني والإسرائيلي منذ عدة سنوات

(والا): انعقاد أول اجتماع بين وزيري الخارجية الأردني والإسرائيلي منذ عدة سنوات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن اجتماع عقد بين وزيري الخارجية، الإسرائيلي والأردني، للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

ووفق موقع (والا) الإخباري، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، التقى ظهر اليوم سراً بوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عند معبر جسر (اللنبي).

وأضاف: أن هذا هو الاجتماع الأول بين وزير خارجية أردني ووزير خارجية إسرائيلي، يكشف عنه منذ عدة سنوات.

يشار إلى أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية، تشهد فتوراً كبيراً، بسبب الجمود في عملية السلام مع الفلسطينيين، وخطة ترامب ونية الضم.

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