"الصحة" بغزة: نسبة الإصابة بفيروس (كورونا) من سن 18 عاماً حتى 50 عاماً 60%

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بشأن إجراءات مواجهة تفشي (كورونا): أن قطاع غزة يسجل أعداداً متزايدة من الإصابات، مشيراً إلى أننا "نحن أمام جائحة جديدة".

وأكد القدرة أن "الصحة" بذلت جهوداً كبيرة لرفع السعة السريرية للحالات الحرجة.

وقررت لجنة الطوارئ العليا بغزة، اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن إجراءات مواجهة تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.





ومن بين القرارات، التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والداخلية بغزة، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، إغلاق المساجد والجامعات والمدارس عداً الثانوية العامة بدءاً من يوم السبت.





كما سيتم إغلاق المحلات الساعة السادسة مساءً (اعتبارا من يوم السبت)، ومنع التجول الساعة السادسة والنصف (اعتبارا من السبت).



