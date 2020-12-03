شؤون فلسطينية

الاحتلال يُواصل احتجاز جثمان الشهيد داوود الخطيب

الاحتلال يُواصل احتجاز جثمان الشهيد داوود الخطيب
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز جثمان الشهيد الأسير داوود طلعت الخطيب من بيت لحم، الذي ارتقى في سجن (عوفر) في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، جرّاء عملية قتل بطيء نفذها الاحتلال بحقه، عبر سياسة من الإهمال الطبي المتعمد، وانتهت بإصابته نوبة قلبية.

وقال نادي الأسير: "إن الأسير الشهيد الخطيب، من المفترض، أن يكون يوم غد الجمعة "موعد حرّيته"، حيث تنتهي مدة محكوميته البالغة (18) عامًا وثمانية شهور، إلا أن الاحتلال نفذ بحقه عملية القتل البطيء من خلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وجعله فريسة للمرض، ولم يكتف الاحتلال بذلك، بل واصل احتجاز جثمانه حتى اليوم".

ولفت نادي الأسير في بيان له، إلى أن الشهيد الخطيب، واجه على مدار سنوات اعتقاله ظروفًا اعتقالية وصحية قاسية، تفاقمت جرّاء سياسات إدارة سجون الاحتلال العنيفة والقمعية التي تستخدمها بحق الأسرى، وأبرزها الإهمال الطبي، التي تُشكل أبرز السياسات التنكيلية، والتي تسببت باستشهاد العشرات من الأسرى،
في سجون الاحتلال منذ عام 1967م.

ويُشار إلى أن الشهيد الخطيب، وهو من مواليد عام 1975م، اُعتقل عام 2002م، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن (18) عامًا وثمانية شهور على خلفية مقاومته للاحتلال، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والديه وشقيقه.

ويذكر، أن سبعة أسرى شهداء آخرين يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم وهم: أنيس دولة، وعزيز عويسات، ونصار طقاطقة، وفارس بارود، وبسام السايح، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر، علماً أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967م، 226.

أخبار ذات صلة

بولندا تؤكد زيادة دعمها المالي لوكالة (أونروا)

بولندا تؤكد زيادة دعمها المالي لوكالة (أونروا)

نقابة الصحفيين تصدر بياناً بشأن تقرير متلفز بثته (كان) الإسرائيلية برام الله وبيت لحم

نقابة الصحفيين تصدر بياناً بشأن تقرير متلفز بثته (كان) الإسرائيلية برام الله وبيت لحم

&#34;التربية&#34; توزع أجهزة وأدوات تعليمية مساندة للطلبة من ذوي الإعاقة

"التربية" توزع أجهزة وأدوات تعليمية مساندة للطلبة من ذوي الإعاقة

دولة فلسطين ممثلة بالاحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة 20 عالمياً

دولة فلسطين ممثلة بالاحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة 20 عالمياً

مصرع مواطن بحادث دهس في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث دهس في قلقيلية

إمباكت: على شركة باديكو الفلسطينية التراجع عن تسريح موظفين تعسفياًَ بمبررات (كورونا)

إمباكت: على شركة باديكو الفلسطينية التراجع عن تسريح موظفين تعسفياًَ بمبررات (كورونا)

&#34;الصحة&#34; بغزة: نسبة الإصابة بفيروس (كورونا) من سن 18 حتى 50 عاماً 60%

"الصحة" بغزة: نسبة الإصابة بفيروس (كورونا) من سن 18 حتى 50 عاماً 60%

مسؤول فلسطيني: رسالة الرئيس الصيني للأمم المتحدة بشأن فلسطين تؤكد التزام الصين بالعدالة الدولية

مسؤول فلسطيني: رسالة الرئيس الصيني للأمم المتحدة بشأن فلسطين تؤكد التزام الصين بالعدالة الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بولندا تؤكد زيادة دعمها المالي لوكالة (أونروا)

بولندا تؤكد زيادة دعمها المالي لوكالة (أونروا)

نقابة الصحفيين تصدر بياناً بشأن تقرير متلفز بثته (كان) الإسرائيلية برام الله وبيت لحم

نقابة الصحفيين تصدر بياناً بشأن تقرير متلفز بثته (كان) الإسرائيلية برام الله وبيت لحم

&#34;التربية&#34; توزع أجهزة وأدوات تعليمية مساندة للطلبة من ذوي الإعاقة

"التربية" توزع أجهزة وأدوات تعليمية مساندة للطلبة من ذوي الإعاقة

دولة فلسطين ممثلة بالاحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة 20 عالمياً

دولة فلسطين ممثلة بالاحصاء الفلسطيني تحصل على المرتبة 20 عالمياً

مصرع مواطن بحادث دهس في قلقيلية

مصرع مواطن بحادث دهس في قلقيلية

إمباكت: على شركة باديكو الفلسطينية التراجع عن تسريح موظفين تعسفياًَ بمبررات (كورونا)

إمباكت: على شركة باديكو الفلسطينية التراجع عن تسريح موظفين تعسفياًَ بمبررات (كورونا)

مسؤول فلسطيني: رسالة الرئيس الصيني للأمم المتحدة بشأن فلسطين تؤكد التزام الصين بالعدالة الدولية

مسؤول فلسطيني: رسالة الرئيس الصيني للأمم المتحدة بشأن فلسطين تؤكد التزام الصين بالعدالة الدولية

الاحتلال يُواصل احتجاز جثمان الشهيد داوود الخطيب

الاحتلال يُواصل احتجاز جثمان الشهيد داوود الخطيب

منوعات

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: تامر حسني &#34;كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات&#34;

شاهد: تامر حسني "كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات"

عربي

تركي الفيصل: مصداقية السعودية أعلى من إسرائيل ولا تحضير للتطبيع

تركي الفيصل: مصداقية السعودية أعلى من إسرائيل ولا تحضير للتطبيع

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

وزير بحريني من إسرائيل: نحن في جبهة موحدة بوجه التهديد الإيراني

وزير بحريني من إسرائيل: نحن في جبهة موحدة بوجه التهديد الإيراني

الرئيس اللبناني يوقع قانوناً لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني يوقع قانوناً لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت