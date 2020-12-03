بلدية خانيونس تناشد الموظفين تسديد المستحقات المتراكمة لمنع انهيار خدماتها

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غزة - دنيا الوطن

ناشدت بلدية خانيونس، موظفو القطاع العام والخاص، ووكالة الغوث، الخميس، بضرورة تسديد مستحقاتهم المالية المتراكمة للبلدية، منعاً لانهيار خدماتها.



وقالت البلدية عبر صفحتها على موقع (فيسبوك): "لا يخفى على الجميع، حجم الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات الخدماتية والبلديات في قطاعنا الحبيب، والتي تأثرت طبيعة خدماتها بسبب جائحة كورونا، بالرغم من استمرار البلدية في تأدية واجباتها للتخفيف من حجم المعاناة القائمة".



وتابعت البلدية: "فإننا في بلدية خانيونس نناشد الموظفين في القطاع العام والخاص ووكالة الغوث بضرورة تسديد مستحقاتكم المتراكمة للبلدية لتتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ومنع انهيارها".



من جانبه، قال علاء الدين البطة، رئيس بلدية خانيونس، إن البلدية تقوم بجمع 180 طناً من النفايات يومياً، بتكلفة شهرية نحو 600 ألف شيكل.



وأضاف البطة، عبر (فيسبوك): يعمل في قطاع النظافة في البلدية، 140 عامل، فيما تعمل 40 سيارة يومياً على نقل النفايات إلى مكب (صوفا)، مشيراً إلى أن البلدية تقوم بتحصيل عشرة شيكل شهرياً من المواطنين مقابل هذه الخدمة.



وتابع: دفعت البلدية، 15 مليون شيكل، على مدار الأعوام الماضية، كتعويضات ﻷصحاب الأراضي، تم شق شوارع من خلالها، منوهاً إلى تراكم ديون بنفس المبلغ بسبب فتح شوارع جديدة سنوياً.



وأكمل: تستخرج البلدية 800 ألف متر مكعب من المياه شهرياً، تعمل على استخراجها من 34 بئر، وتقوم بضخها عبر أنابيب يصل طولها إلى 150 كيلو متر، يحرسها 150 موظف حراسة، منوهاً إلى أن البلدية تقدم هذه الخدمة مقابل 30 شيكل شهرياً من المواطن.



وأشار البطة، أن البلدية تقوم بمعالجة 600 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، عبر مئات الأنابيب ومحطات الضخ.