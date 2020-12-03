حماس: التزام شعبنا بإجراءات مواجهة (كورونا) جزءٌ من الالتزام الوطني الجمعي

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن "شعبنا كعادته سيقدم نموذجاً في الالتزام بالمصالح الكلية للمجتمع،عبر تطبيق الخطوات المطلوبة لمواجهة انتشار جائحة (كورونا)، فشعبنا لديه قدرة عظيمة على التحدي والصمود".

قررت لجنة الطوارئ العليا بغزة، اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن إجراءات مواجهة تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.





ومن بين القرارات، التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والداخلية بغزة، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، إغلاق المساجد والجامعات والمدارس عداً الثانوية العامة بدءاً من يوم السبت.





كما سيتم إغلاق المحلات الساعة السادسة مساءً (اعتبارا من يوم السبت)، ومنع التجول الساعة السادسة والنصف (اعتبارا من السبت).



