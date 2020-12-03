إغلاق المساجد والجامعات والمدارس.. الإعلان عن القرارات الجديدة بشأن مواجهة تفشي (كورونا) بالقطاع





ومن بين القرارات، التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والداخلية بغزة، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، إغلاق المساجد والجامعات والمدارس عداً الثانوية العامة بدءاً من يوم السبت.



كما سيتم إغلاق المحلات الساعة السادسة مساءً (اعتبارا من يوم السبت)، ومنع التجول الساعة السادسة والنصف (اعتبارا من السبت).



وسيكون بداية من الأسبوع المقبل، منع تجوال وإغلاق كامل وتشديد على منع الحركة، مساء يومي الجمعة والسبت فقط.





وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، إياد البزم: إنه في ضوء تقييم الحالة الوبائية، وإجراءات مواجهة فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وارتفاع أعداد الإصابات وحالات الوفاة، فقد جرى تقييم كافة المعطيات والمستجدات، وتم دراسة كافة الخيارات لمواجهة ذلك بما فيها خيار الإغلاق الشامل باعتباره الحل الأخير الذي نسعى لتجنبه حالياً.





وقال البزم: تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة.





وأضاف الناطق باسم "الداخلية": أنه تقرر فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 كانون الأول/ديسمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري.





كما تقرر فرض حظر التجوال المسائي يومياً بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، اعتباراً من يوم السبت 5 كانون الأول/ديسمبر، ويكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.





وتابع البزم: سكون هناك استمرار منع الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.

ودعا البزم المواطنين ومقدمي الخدمة في القطاعات كافة إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية والإجراءات المتخذة؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، وإن كل من يخالف الإجراءات الوقائية سيخضع للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.





وفيما يلي نص بيان لوزارة الداخلية وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





في ضوء تقييم الحالة الوبائية، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، وارتفاع أعداد الإصابات وحالات الوفاة، فقد جرى تقييم كافة المعطيات والمستجدات، وتم دراسة كافة الخيارات لمواجهة ذلك بما فيها خيار الإغلاق الشامل باعتباره الحل الأخير الذي نسعى لتجنبه حالياً، وفي هذا الإطار تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية جديدة في سبيل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات، وهي على النحو الآتي:

أولاً: تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 ديسمبر الجاري، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة.

ثانياً: تقرر فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري.

ثالثاً: تقرر فرض حظر التجوال المسائي يومياً بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، اعتباراً من يوم السبت 5 ديسمبر، ويكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.

رابعاً: استمرار منع الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.

خامساً: ستعمل الأجهزة المختصة على زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل مقدمي الخدمة في كافة القطاعات والمنشآت.

سادساً: استمرار العمل بقرار منع التجمعات بما في ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.

سابعاً: ندعو المواطنين ومقدمي الخدمة في القطاعات كافة إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية والإجراءات المتخذة؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، وإن كل من يخالف الإجراءات الوقائية سيخضع للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

رام الله - دنيا الوطنقررت لجنة الطوارئ العليا بغزة، اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن إجراءات مواجهة تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.