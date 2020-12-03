حماس تعلق على إعلان وزير التجارة البحريني بشأن بضائع المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس: إن إعلان وزير التجارة البحريني، بأن بلاده ستستورد بضائع المستوطنات الإسرائيلية، يشكل دعماً حقيقياً لسياسة الإحلال والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس: إن إعلان وزير التجارة البحريني، بأن بلاده ستستورد بضائع المستوطنات الإسرائيلية، يشكل دعماً حقيقياً لسياسة الإحلال والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تغريدة عبر (تويتر): أن ذلك يمثل انتهاكاً للقرارات الدولية وقرارات للجامعة العربية، ومخالفة لابجديات معاني الانتماء القومي للأمة العربية.
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