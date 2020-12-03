



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تغريدة عبر (تويتر): أن ذلك يمثل انتهاكاً للقرارات الدولية وقرارات للجامعة العربية، ومخالفة لابجديات معاني الانتماء القومي للأمة العربية.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس: إن إعلان وزير التجارة البحريني، بأن بلاده ستستورد بضائع المستوطنا‏ت الإسرائيلية، يشكل دعماً حقيقياً لسياسة الإحلال والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.