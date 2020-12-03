عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب اتخاذ خطوات عملية للتنفيذ

حنان عشراوي

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، أربعة قرارات تحت بند القضية الفلسطينية خلال إحياء فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني.



وأشارت في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن تصويت أعضاء الجمعية العامة على قرارات تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، والبرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وقرار شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العام، يؤكد التزام المجتمع الدولي بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتمسكه بالقانون الدولي ووقوفه إلى جانب الحق والعدالة ضد الظلم والطغيان وعدم رضوخه للضغط والابتزاز الأميركي والإسرائيلي.



وشددت على أن هذه الخطوة تشكل استثمارا هاما يصب في مصلحة الأمان والسلام بالمنطقة، مشيرة إلى أهمية التمسك بإنفاذ القانون الدولي باعتباره أساسا للحل واتخاذ خطوات عملية وجادة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع ولجم إسرائيل ومعاقبتها ومساءلتها على جرائمها.