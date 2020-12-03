عاجل

  • الرئيس الإيراني: نعرف من اغتال فخري زاده من خلال الأسلوب المتبع في عملية الاغتيال

  • (رويترز) : "أوبك+" تتفق على زيادة إنتاج النفط ب500 ألف برميل يوميا بدءا من يناير

  • المغرب: قرار بتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يناير المقبل للتصدي لتفشي وباء (كورونا)

  • إيطاليا: بارتفاع قياسي وفيات فيروس (كورونا) اليومية تلامس 1000 وفاة

  • تركيا: تسجيل 32,381 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحوّل قيادييْن في حماس للاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل قيادييْن في حماس للاعتقال الإداري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، القياديين في حركة حماس في جنين، عبد الجبار جرار، وإبراهيم نواهضة للاعتقال الإداري، لمدة أربعة أشهر لكل منهما.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الجمعة الماضي، القياديين جرار ونواهضة، بعد دهم وتفتيش منزليهما في جنين.

أخبار ذات صلة

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب اتخاذ خطوات عملية للتنفيذ

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب اتخاذ خطوات عملية للتنفيذ

اشتية يستقبل الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون

اشتية يستقبل الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون

القدس: سلطات الاحتلال تجدد تقييد حركة عضو إقليم حركة فتح ياسر درويش

القدس: سلطات الاحتلال تجدد تقييد حركة عضو إقليم حركة فتح ياسر درويش

&#34;الخارجية&#34; تستنكر.. الاحتلال يغلق ملف التحقيق بجريمة إطلاق النار على الطفل عيسى

"الخارجية" تستنكر.. الاحتلال يغلق ملف التحقيق بجريمة إطلاق النار على الطفل عيسى

&#34;الاقتصاد&#34; تطلق مشروع لتعزيز قدرات المنشآت الصناعية

"الاقتصاد" تطلق مشروع لتعزيز قدرات المنشآت الصناعية

الخليل: الفتى &#34;مقبل&#34; ضربه جنود الاحتلال بوحشية وتسببوا بكسور في فكه

الخليل: الفتى "مقبل" ضربه جنود الاحتلال بوحشية وتسببوا بكسور في فكه

شاهد: بينهم العالول وعساف.. إصابة 32 مواطنا بقمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان بسلفيت

شاهد: بينهم العالول وعساف.. إصابة 32 مواطنا بقمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان بسلفيت

غزة: مؤتمر صحفي &#34;مهم&#34; لوزارتي الداخلية والصحة بالسابعة مساءً بشأن إجراءات مواجهة (كورونا)

غزة: مؤتمر صحفي "مهم" لوزارتي الداخلية والصحة بالسابعة مساءً بشأن إجراءات مواجهة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب اتخاذ خطوات عملية للتنفيذ

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب اتخاذ خطوات عملية للتنفيذ

الاحتلال يحوّل قيادييْن في حماس للاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل قيادييْن في حماس للاعتقال الإداري

اشتية يستقبل الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون

اشتية يستقبل الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون

القدس: سلطات الاحتلال تجدد تقييد حركة عضو إقليم حركة فتح ياسر درويش

القدس: سلطات الاحتلال تجدد تقييد حركة عضو إقليم حركة فتح ياسر درويش

&#34;الخارجية&#34; تستنكر.. الاحتلال يغلق ملف التحقيق بجريمة إطلاق النار على الطفل عيسى

"الخارجية" تستنكر.. الاحتلال يغلق ملف التحقيق بجريمة إطلاق النار على الطفل عيسى

&#34;الاقتصاد&#34; تطلق مشروع لتعزيز قدرات المنشآت الصناعية

"الاقتصاد" تطلق مشروع لتعزيز قدرات المنشآت الصناعية

الخليل: الفتى &#34;مقبل&#34; ضربه جنود الاحتلال بوحشية وتسببوا بكسور في فكه

الخليل: الفتى "مقبل" ضربه جنود الاحتلال بوحشية وتسببوا بكسور في فكه

قلقيلية: تعليق الدوام بمدرسة النبي إلياس المختلطة لمدة 13 يوماً

قلقيلية: تعليق الدوام بمدرسة النبي إلياس المختلطة لمدة 13 يوماً

منوعات

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

حلا الترك تتجاهل وفاة عمها بعد تجاهل والدتها

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

الدكتورة خلود تثير قلق جمهورها بعد عمليتها التجميلية

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

أمينة خليل ترد على شائعات حفل زفافها

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

إعلامي يفاجئ الجمهور بطلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

صادق الصباح لنادين نجيم: أبكتني لكنها امرأة جبارة تحدت الخوف بشجاعة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: شبيهة شيرين عبد الوهاب تثير ضجة كبيرة

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: مي العيدان تسخر من ياسمين صبري بعد أحمد بدير

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: ابنة الفنان أحمد حلمي تتألق مع والديها

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: تامر حسني &#34;كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات&#34;

شاهد: تامر حسني "كنت مشغول مع السقا وبنتخانق عالفضائيات"

عربي

الإمارات تُفعل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين

الإمارات تُفعل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين

خمسة قتلى بانهيار مبنى سكني في الإسكندرية

خمسة قتلى بانهيار مبنى سكني في الإسكندرية

الخارجية اللبنانية تؤكد أن مواطنيها المخطوفين في نيجيريا بخير

الخارجية اللبنانية تؤكد أن مواطنيها المخطوفين في نيجيريا بخير

الكشف عن تفاصيل الاستعدادات لفتح سفارة إسرائيلية في البحرين

الكشف عن تفاصيل الاستعدادات لفتح سفارة إسرائيلية في البحرين