الاحتلال يحوّل قيادييْن في حماس للاعتقال الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، القياديين في حركة حماس في جنين، عبد الجبار جرار، وإبراهيم نواهضة للاعتقال الإداري، لمدة أربعة أشهر لكل منهما.



وكانت اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الجمعة الماضي، القياديين جرار ونواهضة، بعد دهم وتفتيش منزليهما في جنين.