اشتية يستقبل الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون في فلسطين نتاليا ابوستولوفا، حيث هنأها على توليها المنصب وتمنى لها التوفيق.



وأكد رئيس الوزراء على التعاون المثمر مع الإدارات السابقة للبعثة، داعيا إلى مزيد من الشراكة في تحديد أولويات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية، وضرورة تقييم التجربة خلال السنوات الماضية للنهوض بها وتحقيق الأهداف المشتركة وهي تحسين أداء المؤسسة الأمنية والقضائية.



من جانبها، استعرضت ابوستولوفا خططها المستقبلية، وأشادت بما تم تحقيقه من قبل المؤسسة الأمنية في إدارة ملف (كورونا)، وكذلك التوازن الجندري داخل هذه الأجهزة معتبرة إياه نموذجا مميزا في الإقليم.