"الاقتصاد" تطلق مشروع لتعزيز قدرات المنشآت الصناعية



ويأتي المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ضمن خطة الوزارة في تطوير وتنمية الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية محلياَ ودولياً، وجرت اطلاقه بحضور ممثلين عن الوزارة و اليونيدو والاتحاد الأوروبي والقطاعين العام والخاص.



وبينت شفاء ابو سعادة مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية ان المشروع يهدف لخلق خبرات محلية في إطار تحويل الشركات الصناعية من أنظمة الإنتاج والتصنيع التقليدية لنظام الصناعات الصديقة للبيئة من خلال الإنتاج الأنظف والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.



وبينت أبو سعادة ان الصناعات البلاستيكية والغذائية تعد أبرز الصناعات المستهدفة في هذا المشروع الذي عبر تنفيذ مجموعة من التدخلات من بينها إعداد خبراء فلسطينيين وتأهيل عدد من المصانع للمواصفة المعتمدة في هذا المجال والتعاون مع الجامعات لاعتماد المواصفة في تعليم الهندسة.



من جهته أكد ممثل الاتحاد الأوروبي على دعم الصناعة الفلسطينية ضمن كافة المشاريع التي توفر فرص عمل في القطاعات الصناعية المختلفة.



بدورها استعرضت روبيرتا مديرة مشروع سويتش ميد عن المشروع وتدخلاته حيث سيكون نتاج هذا المشروع مجموعة من الخبراء في موضوع الصناعة الصديقة للبيئة







رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، مشروع ميد تست لتعزيز قدرات المنشآت الصناعية في الإنتاج النّظيف وكفاءة استخدام الطّاقة لمساعدة الشركات على توفير الطّاقة والمياه والمواد الأوليّة.