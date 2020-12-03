الخليل: الفتى "مقبل" ضربه جنود الاحتلال بوحشية وتسببوا بكسور في فكه

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رام الله - دنيا الوطن

أكد والد الأسير الفتى محمد منير مقبل (16 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل أن جنود الاحتلال تسببوا في كسر فك نجله بعد الاعتداء عليه بالضرب الوحشي.



وقال مقبل لمكتب "إعلام الأسرى": إن جنود الاحتلال اقتحموا المخيم يوم الأحد الماضي واعتقلوا محمد وانهالوا عليه بالضرب خلال عملية اعتقاله وبعدها؛ حتى ظهر على جسده علامات قاسية نتيجة الضرب كان أوضحها تورم وانتفاخ في الفك وعدم القدرة على الكلام.



وأضاف بأن نجله عانى من آثار الضرب المبرح الذي تعرض له؛ حيث بقي محتجزا في الزنازين دون تقديم أي علاج؛ وبعد تشخيصه من قبل عيادة السجن تقرر إجراء عملية جراحية له في الفك لوجود أربعة كسور، ولكن الاحتلال بقي يماطل ليومين في إجرائها حتى عقدت له جلسة محاكمة مددت اعتقاله حتى يوم الأحد القادم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأوضح الوالد بأنه تم نقل ابنه لمستشفى "هداسا" في القدس المحتلة، وهناك تم إجراء العملية الجراحية له لمدة ثلاث ساعات؛ وتم زرع بلاتين في الفك لصعوبة وضعه، ولكنه بقي مكبلا من القدمين واليدين منذ إدخاله للمستشفى وحتى الآن.



ورغم خطورة وضعه إلا أن الاحتلال منع عائلته من زيارته وسمح لوالده فقط برؤيته لدقائق قليلة؛ كما أن الجنود أبلغوه بأنه سيتم نقله لعيادة سجن الرملة خلال ساعات اليوم الخميس.



وتابع الوالد: "لا يسمح لأحد بالدخول إلا بتصريح أمني ويتواجد جنديان معه طيلة الوقت في الغرفة، ويداه وقدماه مقيدة".



وأكد الوالد بأن علامات الضرب واضحة على جسد محمد؛ حيث تملؤه الكدمات والجروح والرضوض خاصة في المفاصل وكأن الجنود تعمدوا ضربه هناك لإحداث عطل دائم فيها؛ حيث بدت واضحة في مناطق الركبتين والمرفقين والظهر والرقبة علاوة على الفك الذي بدا منتفخا بشكل كبير.



وأشار إلى أنه يقضي وقته في ممرات المستشفى بسبب عدم قدرته على الدخول إلى الغرفة لرؤية نجله الذي يدرس في الصف الحادي عشر، لافتا إلى أنه ينوي رفع شكوى ضد الجنود الذين اعتدوا عليه بهذه الطريقة الوحشية.