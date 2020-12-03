غزة: مؤتمر صحفي "مهم" لوزارتي الداخلية والصحة بالسابعة مساءً بشأن إجراءات مواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد وزارتا الداخلية والأمني الوطني، والصحة، بغزة، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس،، مؤتمر صحفي، حول مستجدات وإجراءات مواجهة فيروس (كورونا).



وسيتم الإعلان عن مجموعة من الإجراءات المتعلقة في مواجهة فيروس (كورونا).



وكان العميد جمال الديب، مدير شرطة محافظة غزة، قال اليوم الخميس: إن القرار النهائي لموضوع الإغلاق سيتم الإعلان عنه مساء اليوم.



وأكد في تصريحات نقلتها لجنة محافظة غزة، عبر حسابها على (فيسبوك): أن التزام المواطنين هو الركيزة الأكبر لمواجهة الوباء، ونحن جاهزون للتعامل مع كافة السيناريوهات.