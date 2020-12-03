جنين: ارتفاع قياسي بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الخميس، تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 48 الماضية، فيما سجلت 148 حالة شفاء.



وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 1397 حالة موزعة في العزل المنزلي، 1371 حالة، وفي مستشفى جنين الحكومي: 26 حالة، من بينها أربع حالات بالعناية المكثفة.



كما سجلت خمس وفيات جديدة خلال ال48 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 55 منذ بدء الجائحة، وانخفضت نسبة الشفاء إلى 69%.