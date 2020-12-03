لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 14 منشأة غير ملتزمة بمحافظة الخليل

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتم زيارة ومتابعة 226 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 208 منها بشروط السلامة العامة.



وأغلقت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة، فيما خالفت اللجان ثلاث منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة.



ووجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 14 منشأة غير ملتزمة.



رام الله - دنيا الوطن