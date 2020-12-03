الخليل: قرار بتعليق الدوام في ثلاث مدارس بالمحافظة





وأكدت المحافظة، في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، أنه بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس فقد تم تعليق الدوام، في المدارس التالية:



1. مدرسة بيت عوا الثانوية للبنات - بيت عوا.



2. مدرسة رقعة الثانوية للبنين- يطا.



3. شعبة "صف عاشر أ " في مدرسة امنة بنت وهب الأساسية للبنات- الخليل.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري اليوم الخميس، تعليق الدوام في ثلاث مدارس بالمحافظة، بسبب فيروس (كورونا).