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شؤون فلسطينية

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب تسوية الأراضي بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب تسوية الأراضي بسبب فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الخميس، إغلاق مكتب تسوية الأراضي، بسبب فيروس (كورونا).

وقال في تصريحات صحفية: إنه تقرر إغلاق مكتب تسوية الأراضي حتى صباح الاثنين المقبل، بسبب ظهور حالات إصابة بالفيروس ومخالطين.

يأتي ذلك لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.

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