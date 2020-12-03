بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مكتب تسوية الأراضي بسبب فيروس (كورونا)





يأتي ذلك لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الخميس، إغلاق مكتب تسوية الأراضي، بسبب فيروس (كورونا).وقال في تصريحات صحفية: إنه تقرر إغلاق مكتب تسوية الأراضي حتى صباح الاثنين المقبل، بسبب ظهور حالات إصابة بالفيروس ومخالطين.