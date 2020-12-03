مدير شرطة محافظة غزة: القرار النهائي لموضوع الإغلاق سيتم الإعلان عنه مساء اليوم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال العميد جمال الديب، مدير شرطة محافظة غزة، اليوم الخميس: إن القرار النهائي لموضوع الإغلاق سيتم الإعلان عنه مساء اليوم.



وأكد في تصريحات نقلتها لجنة محافظة غزة، عبر حسابها على (فيسبوك): أن التزام المواطنين هو الركيزة الأكبر لمواجهة الوباء، ونحن جاهزون للتعامل مع كافة السيناريوهات.



وأضاف الديب: حتى اللحظة لم يتم إقرار الإغلاق، وسيكون مساء اليوم الخميس إجتماع خاص لمناقشة القرار، مؤكداً على الالتزام بوسائل السلامة والوقاية، وهو السلاح الأقوى في ظل تفشي الوباء.



وقال: "جاهزون للعمل بكافة السيناريوهات ومن ضمنها الإغلاق الكامل، أو الفصل بين المحافظات أو تشديد الإجراءات.



وتابع مدير شرطة محافظة غزة: لدينا خطط تم إعدادها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة أبرزها وزارة الصحة والاقتصاد للعمل بها في حال تم إقرار الإغلاق بما يضمن توفير السلع والاحتياجات لأبناء شعبنا ومتابعة البائعين والأسعار وغيرها.



وقال الديب: تواصلنا مع المخابز والعديد من المتاجر لوضع آلية لإيصال احتياجات المواطنين للمنازل.