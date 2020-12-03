وزارة الاقتصاد وشركاؤها تفشل محاولات تهريب دواجن المستوطنات للسوق الفلسطينية



وأشارت الوزارة إلى ان طواقم تنفذ جولات مشتركة مع شركائها على المحلات التجارية للتأكد من مصادر الدواجن التي تباع للمستهلك مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.



رام الله - دنيا الوطنكشفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والأمنية عن إفشال محاولات تهريب دواجن الى السوق الفلسطينية مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.وبينت الوزارة في بيانها ان المهربين يحاولون تهريب دواجن الى السوق الفلسطينية لإغراقه بإنتاج المستوطنات الإسرائيلية والحق الضرر الكبير بالمزارع و المنتج الفلسطيني لافتة إلى ان طواقمها بالمرصاد لهؤلاء المهربين الذين يحاولون تهريب دواجن المستوطنات مستغلين الحالة الوبائية الراهنة و المناطق غير الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية.