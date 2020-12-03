وزير بحريني من إسرائيل: نحن في جبهة موحدة بوجه التهديد الإيراني

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني: "إننا في جبهة موحدة بوجه التهديد الإيراني من أجل البشرية وقيمها"، وتعهد بصد كل من تسول له نفسه استهدافها.



وفي أول مقابلة أجرتها معه قناة إسرائيلية، ورداً على سؤال حول التعاون مع إسرائيل في الملف الإيراني، أكد الوزير البحريني أن بلاده تنسق مع الدول الصديقة لها في هذه القضية، بما في ذلك في المجال الأمني، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويزور الوزير البحريني، إسرائيل على رأس وفد رفيع، يضم رجال أعمال، وفي إطار الزيارة وقعت إسرائيل والبحرين، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع السياحي.



وجرت مراسم التوقيع في القدس، بحضور وزيرة السياحة الإسرائيلي، أوريت فركش هكوهين، والوزير البحريني، وفقاً لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي (مكان).