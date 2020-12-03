دولي

ظريف يُؤكد أن إسرائيل متورطة في اغتيال فخري زادة

ظريف يُؤكد أن إسرائيل متورطة في اغتيال فخري زادة
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على "أننا لن نعيد التفاوض على ما تم التفاوض عليه في الاتفاق النووي"، وقال إن أطرافاً أمريكية وأخرى إقليمية، سعت لعرقلة المفاوضات النووية.

وأكد ظريف في تصريح "أننا سنفي بالتزاماتنا في الاتفاق النووي في حال التزام أمريكا وأوروبا بالاتفاق"، مشيراً إلى أنه يجب على واشنطن، أن تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي دون شروط، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهة أخرى، قال: "إن إسرائيل تقوم بأعمال إرهابية ضد إيران ومن داخلها، وهي متورطة في اغتيال العالم محسن فخري زادة"، مضيفاً: "اغتيال فخري زادة، عدوان دولي، وما نزال بانتظار تنديد بريطانيا وفرنسا وألمانيا به".

ورأى أن الغرب، يدعم إرهاب الدولة الإسرائيلي، لافتاً إلى أن "جيراننا لا يرغبون بالسماح لإسرائيل، بنقل المعركة مع إيران قرب حدودهم".

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