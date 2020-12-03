بشارة: ننتظر تحويلة إضافية من إسرائيل وباقي المستحقات لن تتأخر عن نهاية الشهر الحالي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الخميس، أن باقي مستحقات الموظفين، عن الفترة من أيار/ مايو، حتى تشرين الأول/ أكتوبر، لن تتأخر عن نهاية الشهر الحالي.



وقال بشارة، في لقاء مع صحفيين، اليوم الخميس، "ربما بعد أسبوع أو أسبوعين؛ لكن لن تتأخر بأي حال عن نهاية هذا الشهر"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضح أن الحكومة بانتظار تحويلة إضافية من إسرائيل، نتيجة تحاسب عن فترات سابقة، وقال: "على الأرجح ستدخل في حسابنا الأسبوع المقبل، ربما الأحد".



وشدد بشارة على دفع كامل متأخرات الموظفين خلال هذا الشهر، وفاء بتعهد الحكومة، على لسان رئيس الوزراء، محمد اشتية.



وحولت إسرائيل صباح اليوم الخميس، عائدات المقاصة الفلسطينية المتراكمة منذ شهر أيار/ مايو الماضي، وقيمتها حوالي 3.7 مليار شيكل، و"دخلت حساب وزارة المالية صباح هذا اليوم".



وأضاف: "لإفساح المجال أمام الوفاء بجزء من التزاماتنا الأخرى، كان أمامنا عدة سيناريوهات، الأول أن ندفع كامل المتأخرات من دون راتب شهر تشرين الثاني، أو تجزئة المتأخرات على عدة أشهر كما فعلنا عند انتهاء أزمة 2019، وفضلنا العودة لانتظام الراتب كاملاً وصرف نصف المتأخرات، طالما أن المتبقي منها لن يتأخر، نحن نتحدث عن فترة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع فقط".



وأشار إلى أنه سيتم توزيع الجزء الأكبر من مبلغ المقاصة، الذي تم تحويله اليوم على النحو التالي: 850 مليون شيكل راتب شهر تشرين الثاني، و1.2 مليار شيكل نصف متأخرات الموظفين عن الفترة من أيار/ مايو، حتى تشرين الأول/ أكتوبر، و600 مليون شيكل لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، والقسم الأكبر منها للمستشفيات الخاصة، وشركات الأدوية، و450 مليون شيكل لسداد أقساط قروض مستحقة للبنوك.



وقال بشارة: إن الحكومة اضطرت للعمل خلال الأشهر الستة الماضية بـ 30% فقط من دخلها، حيث تشكل المقاصة حوالي 60% إضافة إلى تراجع الجباية المحلية بنسبة 10%.



وأضاف: "من دون تحويل عائدات المقاصة، كنا سنواجه عجزاً بمقدار مليار و560 مليون دولار هذا العام، وبعد تسلمها (وهو ما حدث اليوم)، سيتقلص العجز إلى حوالي 850 مليون دولار".



وتابع: خلال فترة الأزمة، كان جل دخلنا 200- 220 مليون شيكل شهرياً فقط، إضافة الى مساعدات خارجية بنحو 35 مليون دولار شهرياً (حوالي 100 مليون شيكل)، كنا نضخها في السوق؛ لتوفير الحد الأدنى من السيولة".



وقال: معادلة صرف الرواتب خلال الأشهر الماضية (50% بحد أدنى 1750 شيكلاً) كانت تعني صرف 62% من إجمالي فاتورة الرواتب، وقيمتها حوالي 550 مليون شيكل شهرياً، ما اضطرنا للاقتراض من البنوك بمعدل 100- 120 مليون دولار شهرياً.



وأشار إلى أن الحكومة دخلت أزمة المقاصة الأخيرة برصيد اقتراض بنكي بحوالي 1.5 مليار دولار، ارتفع إلى 2.2 مليار دولار حالياً.



وأعرب بشارة عن أمله بدخول العام 2021 بموازنة أساسية "تحقق تطلعات وأهداف الحكومة، وأبرزها: دعم القدس، وغزة، ودفع قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والسياحة، وبرامج التشغيل، وتعزيز التدريب المهني والتقني".



وقال "الدرس الأهم المستفاد (من أزمتي المقاصة في 2019 و2020) أنه يجب إيجاد حل لبروتوكول باريس" الناظم للعلاقة بيننا وبين إسرائيل، مضيفاً: "هذا ما تم التركيز عليه في اجتماع المانحين (لجنة تنسيق المساعدات الدولية) أمس الأربعاء".