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الإمارات تُفعل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين

الإمارات تُفعل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الخميس، تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة الإمارات، عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، لحملة جوازات السفر الإسرائيلية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التفعيل، يأتي في إطار التعاون القائم بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، عقب توقيع معاهدة السلام، وفي سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي، ولحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشمل الاتفاق الإبراهيمي للسلام، اتفاقية لتفعيل إجراءات السفر لمواطني دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت قريب.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، قد صادق في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على اتفاقية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

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