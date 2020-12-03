الداخلية: قرار الإغلاق الشامل مطروح على طاولة لجنة الطوارئ العليا في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

صرح الناطق باسم الداخلية غسان نمر انه قد يتم فرض الاغلاق الشامل في حال استمر تصاعد المنحنى الوبائي وارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.



وقال نمر في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إن قرار الإغلاق الشامل مطروح على طاولة لجنة الطوارئ العليا التي ستجتمع الاسبوع المقبل مؤكدا أن ارتفاع عدد الإصابات والوفیات الیومي یعطي مؤشر بأنه نقترب من قرار الإغلاق الشامل.



وأوضح ان الاغلاق الجزئي سيستمر كما كان الاسبوع الماضي حيث سيبدأ منتصف ليل الخميس وحتى صباح الاحد القادم داعيا اللجان المحلية والمجالس البلدية والقروية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الاغلاق والهادف لكبح جماح الوباء والحد من تفشيه.



وأكد نمر أن الأجھزة الأمنیة ستكون موجودة لتنفیذ قرار الاغلاق بناء على تعلیمات رئیس الوزراء محمد اشتیة.



وشدد نمر على ھذا القرار ھدفه الرئیس الحد من تفشي فیروس كورونا بین المواطنین، داعيا إلى عدم الاختلاط وعدم التزاور واتخاذ كافة إجراءات الوقایة والسلامة العامة الواردة في البروتوكولات الصحیة المعلن عنھا.