اجتماع لجنة الطوارئ بالضفة يبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها مع ارتفاع اصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام ديوان وزارة الصحة علي عبد ربه: إن اجتماع لجنة الطوارئ العليا، يوم الأحد المقبل، سيبحث سيناريوهات عدة

لتحديد الخطوات والإجراءات، التي ستتخذ الفترة المقبلة، نتيجة الوضع الوبائي الخطير والمقلق جداً، وارتفاع نسبة الإصابات.



وحذر عبد ربه، من خطورة الوضع الصحي، جراء الارتفاع السريع في إعداد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) وعدد الوفيات الناجمة، جراء تداعيات الفيروس، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية، وتحمل المسؤولية الاجتماعية؛ لحصر الوباء.



وأفاد عبد ربه، بأن نسبة الفحوصات الإيجابية للمسوحات الطبية اليومية للمصابين، تجاوزت 30%، فيما سجل عدد الوفيات اليومي ارتفاعاً ملحوظاً ما يؤشر إلى الدخول في مرحلة الوضع الصحي الخطير.