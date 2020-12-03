محافظ جنين: المستشفى الحكومي أصبح عاجزاً عن استقبال أي حالة مصابة بفيروس (كورونا)

الحكومي، أصبح عاجزاً عن استقبال أي حالة مصابة بفيروس (كورونا) نظراً لارتفاع عدد الإصابات، ما يعني أن الوضع يتطلب اللجوء إلى كافة المشافي الخاصة بالمدينة؛ لتوفير أقسام عزل صحي وغرف للعناية المكثفة.



وأوضح الرجوب، أن عدد الإصابات بالفيروس، ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف، وتجاوز عدد الإصابات النشطة ألف ومئتي حالة، مشيراً إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة والوقاية.



رام الله - دنيا الوطنقال محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب: إن مستشفى جنين