الزق: على حماس الذهاب بشكل جدي باتجاه إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

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رام الله - دنيا الوطن

استهجن أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق، ما أسماه "تراجع حركة حماس عن ما تم الاتفاق عليه في تركيا حول إجراء الانتخابات والخطوات المطلوبة لإنهاء الانقسام"، مشيراً إلى أن (حماس)، بررت ذلك بأنها عرضت هذا الأمر على مكتبها السياسي ولم يحظَ بالموافقة.



وأكد الزق، اليوم الخميس، أن على حماس، أن تذهب بشكل جدي باتجاه إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية لشعبنا من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.



ونوه إلى أن الانتخابات، هي السبيل الوحيد والمدخل الرئيسي لحل إشكالية التمثيل في مؤسسات منظمة التحرير أو في تشكيل الحكومة.