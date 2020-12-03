هيئة التقاعد: تأجيل استيفاء القروض المستحقة عن الأشهر الماضية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة التقاعد، ماجد الحلو: إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وبتعليمات من رئيس الوزراء، محمد اشتية، سيتم تأجيل استيفاء القروض المستحقة عن الأشهر الماضية، وخصم قرض التأمين والمعاشات عن الشهر الماضي فقط.



وأضاف الحلو في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، أن الهيئة تتابع بشكل حثيث، صرف رواتب ومستحقات الموظفين المتقاعدين، مؤكداً أن الهيئة، ستبدأ باستقبال طلبات القروض كالمعتاد، اعتباراً من الشهر الجاري.