بيت لحم: وضع برتوكول صحي مع الجهات الشريكة لإدارة الأعياد المجيدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير صحة بيت لحم، شادي اللحام: إن التفشي المجتمعي لفيروس (كورونا) في كافة أنحاء المحافظة، أدى لإرتفاع كبير في أعداد الإصابات المسجلة، مشيراً إلى أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 1400 مع استقرار في أعداد الوفيات.



وبالنسبة لترتيبات أعياد الميلاد المجيدة، أكد اللحام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس، أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة، وضعت بروتوكولاً صحياً لإدارة الأعياد المجيدة، وتم رفع هذا البروتوكول لرئيس الوزراء، محمد اشتية، لأخذ الإجراءات اللازمة.



وأوضح اللحام، بأنه تم توفير كادر طبي متخصص؛ للتعامل مع الأديرة والكنائس، وزيادة عدد المسوحات بعشرة آلاف فحص إضافي عن المعدل في المحافظة، لعمل الفحوصات اللازمة، وخاصة لرجال الدين المشاركين في القداديس.



وأشار اللحام إلى أنه سيتم زيادة الجولات التفتيشية لمراعاة التزام

المواطنين بالإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي، على أن يترك أمر تحديد إجراءات إضاءة الشجرة والمراسم الدينية للبلدية والمحافظة.