إضراب في مدارس الضفة الغربية احتجاجاً على صرف نصف المستحقات

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بالضفة، اليوم الخميس، إضرابًا شاملاً للمعلمين في كافة المدارس الحكومية، رداً على قرار الحكومة صرف راتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كاملاً إلى جانب نصف المستحقات.



وكان الاتحاد قال في بيان له: إن الحكومة أخلت بالاتفاق، وبوعودها التي قطعتها، أنه في حال استلام كافة أموال الضرائب، فإنها ستصرف كافة المستحقات والمتأخرات للموظفين.



وأكد بيان الاتحاد، أن الحكومة اتفقت مع الاتحاد على دفع كافة المستحقات.



وذكر البيان، أن الإضراب اليوم، ينص على عدم التوجه إلى المدارس، ومديريات التربية والتعليم.