معروف: بحدود السابعة مساءً سينتهي اجتماع خلية الأزمة العليا فيما يتعلق بخيار الإغلاق

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي في قطاع غزة، أن ما طُرح في الإعلام حول فتح (معبر رفح) بشكل دوري، حتى اللحظة ليس هناك شيء رسمي، ولم تبلغ جهة الاختصاص في وزارة الداخلية من قبل الأشقاء في مصر بحدوث أي تغير على عمله.



وقال معروف لإذاعة الأقصى: "خيار الإغلاق، سيناقش خلال اجتماع اليوم لخلية الأزمة العليا، وليس بالضرورة أن يتمخض عنه إعلان الإغلاق التام، ويمكن أن نشهد حالة من تشديد الإجراءات، والأمر مرهون للمعطيات التي تضعها وزارة الصحة حول قدرة منظومتها الصحية على التعامل مع منحنى تسجيل الإصابات".



وأضاف: "خلال الفترة المسائية، بحدود الساعة السابعة من مساء اليوم، سينتهي اجتماع خلية الأزمة العليا، ويتم الإعلان عن تفاصيله ومخرجاته، خاصة فيما يتعلق بخيار الإغلاق".



وأوضح، أن خيار الإغلاق الشامل، كان يناقش على مدار عدة اجتماعات مضت، ونسعى جاهدين إلى عدم الوصول إليه، وبالحد الأدنى تأخيره قد المستطاع، إن كان لازماً وضرورياً في ضوء المؤشرات الصحية.