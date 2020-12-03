حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية تُرحب بأي تقارب عربي

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة الشؤون المدنية، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الوزير حسين الشيخ: إن القيادة الفلسطينية، ترحب بأي تقارب عربي - عربي، ونبذ الخلافات.



وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر) "ايماناً منا بان وحدة الموقف العربي، تصب في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا أمتنا العربية".