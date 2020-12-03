حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية تُرحب بأي تقارب عربي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة الشؤون المدنية، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الوزير حسين الشيخ: إن القيادة الفلسطينية، ترحب بأي تقارب عربي - عربي، ونبذ الخلافات.
وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر) "ايماناً منا بان وحدة الموقف العربي، تصب في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا أمتنا العربية".
قال رئيس هيئة الشؤون المدنية، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الوزير حسين الشيخ: إن القيادة الفلسطينية، ترحب بأي تقارب عربي - عربي، ونبذ الخلافات.
وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر) "ايماناً منا بان وحدة الموقف العربي، تصب في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا أمتنا العربية".
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