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خمسة قتلى بانهيار مبنى سكني في الإسكندرية

خمسة قتلى بانهيار مبنى سكني في الإسكندرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أشخاص مصرعهم، في انهيار مبنى سكني متداعٍ في وسط مدينة الإسكندرية شمال مصر.

وقال وسائل إعلام مصرية: إن عناصر من قوات الدفاع المدني ما زالوا يبحثون عن ناجين محتملين تحت أنقاض المبنى السكني، الواقع في منطقة محرّم بك، وأنّه حتى الآن "تم إخراج طفلين فقط".

ووفقاً لصحيفة (اليوم السابع) فإن المبنى الذي انهار الأربعاء، كان آيلاً للسقوط، وقد صدرت ثلاثة أوامر بهدمه، ظلت حبراً على ورق.

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